В Большом театре пройдет вечер памяти Ирины Архиповой

Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) проведет вечер памяти Ирины Архиповой в честь 100-летия со дня рождения певицы. Об этом сообщила пресс-служба театра.





Концерт состоится 10 февраля на Исторической сцене ГАБТ. В программе примут участие солисты оперы, симфонический оркестр, хор и детский хор Большого театра под управлением Валерия Гергиева.





Ирина Архипова — выдающаяся российская оперная певица (меццо-сопрано), народная артистка СССР и солистка Большого театра с 1956 по 1988 год. Архипова родилась 2 января 1925 года в Москве, окончила Московский архитектурный институт и Московскую консерваторию. Дебютной партией певицы в Большом театре стала Кармен. Певица выступала на лучших мировых сценах, включая Ла Скала, Ковент-Гарден, Метрополитен-оперу и Оперу Сан-Франциско.





Архипова была педагогом и музыкальным деятелем, преподавала в Московской консерватории, возглавляла собственный фонд поддержки молодых исполнителей и активно участвовала в организации концертов и фестивалей. Артистка скончалась 11 февраля 2010 года в возрасте 85 лет и похоронена на Новодевичьем кладбище.









Фото: Газета "Культура"