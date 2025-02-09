Главархив представил фотовыставку об истории авиации

Главархив представил выставку об истории авиации, передает пресс-служба Главного архивного управления Москвы.



В экспозицию вошли снимки из фондов Главархива, рассказывающие о буднях работников авиационной сферы с 1950-по 1980-е годы.



Онлайн-выставка создана к 9 февраля, Дню работников гражданской авиации. Выставка «Гражданская авиация» размещена в виртуальном музее «Москва – с заботой об истории». Экспозицию можно найти в разделе «Медиатека» и подразделе «Московская фотолетопись».



Выставка позволяет увидеть, какие модели пассажирских самолетов летали в Советском Союзе с 1950 по 1980-е годы, позволяет погрузиться в атмосферу рабочих будней тех, кто работал в сфере гражданской авиации.





Фото: А. Агапов/Главархив Москвы