В Музее Победы пройдет бал, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.



Мероприятие пройдет 11 мая в мраморном зале Полководцев. В программу войдет торжественный полонез, а также 33 танца, в числе которых вальсы, польки, мазурочные композиции, танцы отечественной бальной программы, стилизованные народные танцы.



Гостям вечера станут ветераны, члены семей участников СВО, кадеты. На балу будет играть оркестр Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая ордена Жукова академия Вооруженных Сил Российской Федерации» под руководством военного дирижера Сергея Колесникова.





Завершит вечер заключительный марш «Прощание славянки».









Фото предоставлено организатором