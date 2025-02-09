В Петербургской филармонии пройдет музыкальный спектакль «Ностальгия по Настоящему»

В Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича пройдет музыкально-литературный спектакль «Ностальгия по Настоящему».



В основу композиции легли стихи поэтов Беллы Ахмадулиной, Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, музыка их современников.



«Мысль пришла из строки Андрея Вознесенского „ностальгия по настоящему“. Есть наши настоящие ценности — это и любовь, и дружба, и высокие нравственные идеалы. И это настолько актуально, особенно сейчас, в эпоху потери каких-то важных ориентиров. Так от этой строки выросло все остальное. Возник триумвират замечательных поэтов, наших классиков, их строки соединились с музыкой. Ну а ностальгия — это та чувственная основа, которая может пробить любой барьер, чтобы достучаться до человека в человеке», — рассказала автор идеи и генеральный продюсер Алла Шпанская.



Автором композиции выступил Петр Разуваев, режиссером — Роман Кочержевский. Дополнят спектакль свет и мультимедиа-образы из снимков российских фотохудожников 1950-1970-х годов.



В постановке задействованы актеры Дмитрий Лысенков, Сергей Перегудов, Лаура Пицхелаури, пианист Александр Кашпурин. В спектакле также участвует Академический оркестр филармонии под управлением народного артиста России Сергея Скрипки и Концертный хор Санкт-Петербурга под руководством заслуженного артиста России Владимира Беглецова. В представлении звучит музыка Георгия Свиридова, Валерия Гаврилина, Альфреда Шнитке, Микаэла Таривердиева, Исаака Шварца, Олега Каравайчука.









Фото: пресс-служба Петербургской филармонии