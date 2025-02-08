«Ветераны России» попросили Лаврова объявить Канье Уэста персоной нон грата

Общественное движение «Ветераны России» направило обращение министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову с просьбой включить американского рэп-исполнителя Канье Уэста в список лиц, чье пребывание в России нежелательно.



Общественники просят признать музыканта персоной нон грата.



В заявлении, опубликованном в Telegram-канале движения, говорится, что причиной обращения стали высказывания Уэста в соцсетях, где он признавался, что является нацистом и любит Гитлера. Рэпер также опубликовал оскорбительные высказывания в адрес различных этнических групп.



Действия рэпера, считают «Ветераны России», подпадают под статью Уголовного кодекса России «Реабилитация нацизма».



«Россия, потерявшая миллионы жизней в борьбе с нацизмом, не может допускать присутствие на своей территории людей, которые открыто симпатизируют преступной идеологии Третьего рейха», — указано в обращении.









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