«Ветераны России» попросили Лаврова объявить Канье Уэста персоной нон грата

08.02.2025

«Ветераны России» попросили Лаврова объявить Канье Уэста персоной нон грата
Общественное движение «Ветераны России» направило обращение министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову с просьбой включить американского рэп-исполнителя Канье Уэста в список лиц, чье пребывание в России нежелательно.

Общественники просят признать музыканта персоной нон грата.

В заявлении, опубликованном в Telegram-канале движения, говорится, что причиной обращения стали высказывания Уэста в соцсетях, где он признавался, что является нацистом и любит Гитлера. Рэпер также опубликовал оскорбительные высказывания в адрес различных этнических групп.

Действия рэпера, считают «Ветераны России», подпадают под статью Уголовного кодекса России «Реабилитация нацизма».

«Россия, потерявшая миллионы жизней в борьбе с нацизмом, не может допускать присутствие на своей территории людей, которые открыто симпатизируют преступной идеологии Третьего рейха», — указано в обращении.


Фото: кадр видео