В Красноярске прошла премьера оперы «Турандот» с финалом Берио

В Красноярском театре оперы и балета состоялась премьера оперы «Турандот» Джакомо Пуччини.



Впервые в России постановка создана с финалом, дописанным Лучано Берио. Премьера, режиссером которой выступил Сергей Новиков, прошла под управлением Дмитрия Юровского.



Заглавную партию Турандот исполнила Ирина Окнина. В партии Калафа выступил Мэргэн Сандаров.



«В России такая версия нигде не идет. Берио подчеркнул другую крайность оперы — ее интимность и камерность. Что, мне кажется, больше соответствует тому стилю, в котором сам Пуччини во многом вел музыку своего произведения — и тем этот финал для меня гораздо интереснее. И для Красноярского театра оперы и балета он подходит лучше, чем все остальные редакции», — приводит ТАСС слова Юровского.









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