Ушел из жизни актер Владимир Подоляк

На 70-м году жизни скончался советский и российский актер Владимир Подоляк.



Артист в течение 35 лет служил в Краснодарском театре драмы им. М. Горького. О кончине актера сообщает министерство культуры Краснодарского края.



«С прискорбием сообщаем, что на 70-м году жизни не стало артиста Краснодарского академического театра драмы им. М. Горького Владимира Подоляка. За 35 лет служения в Краснодарском театре драмы Владимир Семенович сыграл более 50 ролей мирового и отечественного репертуара. Публика любила его за лирическую проникновенность в воплощении героев. Коллеги и близкие ценили за личностные качества, присущие по-настоящему интеллигентному человеку, честному и душевному», — говорится в сообщении ведомства.



В театре отметили, что Подоляк был самобытным артистом, невероятно чувствующим органику каждого из своих персонажей.



Артист снимался также в кино, его можно увидеть в сериалах «Тихий Дон», «Морские дьяволы», «Спасская», «Лихач».









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