Произведения 70 мастеров представят на выставке в Музее русского импрессионизма

В Музее русского импрессионизма откроется выставка «Изображая воздух. Русский импрессионизм».



Выставка откроется 14 февраля и представит более 150 произведений 70 мастеров, охватывающих период с конца XIX до начала XX века.





В экспозиции будут показаны работы таких известных художников, как Константин Коровин, Станислав Жуковский, Игорь Грабарь, Петр Кончаловский и Илья Машков.





Выставка акцентирует внимание на ключевых чертах и национальных особенностях импрессионистического стиля. В начале экспозиции будут представлены полотна, изображающие воздух и свет, а затем работы, посвященные цвету. Особое место займут этюды Исаака Левитана, Леонида Пастернака и Леонарда Туржанского. Завершат раздел пленэрные композиции Виктора Борисова-Мусатова, Николая Тархова и Давида Бурлюка.





Раздел «Мастерская» погрузит зрителей в атмосферу учебных классов Академии художеств и Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Здесь можно будет увидеть, как создавались произведения в рамках импрессионистической практики.





Экспозиция охватывает работы из 75 государственных и частных собраний по всей России, включая Третьяковскую галерею, Русский музей и Вятский художественный музей имени Васнецовых.









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