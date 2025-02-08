Музей-усадьба «Михайловское» будет работать в День памяти Пушкина, несмотря на выходной

В день памяти поэта Александра Пушкина, 10 февраля, музей-усадьба «Михайловское» продолжит свою работу, несмотря на то, что это понедельник, традиционный выходной для учреждения.



Вход во все экспозиции в усадьбе будет бесплатным, однако экскурсионное обслуживание, если оно потребуется посетителям, нужно будет оплатить отдельно, сообщила пресс-служба Государственного Пушкинского заповедника. Режим работы музея останется обычным для текущего сезона: с 10:00 до 17:00.





Отмечается, что также будет открыт «Льняной амбар», где завершается монтаж выставки «Последняя дуэль». Это совместный проект Государственного музея А.С. Пушкина и Пушкинского заповедника. Экспозиция, созданная народным художником РФ Дмитрием Белюкиным, посвящена трагедии на Черной речке и включает в себя подробный рассказ о событиях рокового дня, основанный на воспоминаниях современников поэта.





Среди представленных материалов — монументальное полотно «Умирающий Пушкин» (1985–1986). Открытие выставки запланировано на 12 февраля, но все желающие смогут посетить ее в день траурной годовщины.





По давней традиции 10 февраля в Святогорском Свято-Успенском монастыре у могилы поэта пройдет лития. Колокол ударит в 14:45 — именно в это время остановилось сердце Пушкина, и его друг Василий Жуковский остановил стрелки часов в петербургской квартире на Мойке.







