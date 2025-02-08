КГАСУ подписал соглашение о партнерстве с бразильским университетом

08.02.2025

КГАСУ подписал соглашение о партнерстве с бразильским университетом
Казанский государственный архитектурно-строительный университет (КГАСУ) и Федеральный университет Амазонас (ФУА) заключили соглашение о партнерстве.

Документ предусматривает реализацию образовательных, научных, культурных мероприятий.

Соглашение стало первым между российским архитектурным вузом и университетом страны БРИКС и открывает новые перспективы для студентов и преподавателей двух континентов.

Документ был подписан в рамках международного архитектурно-строительного форума «Казаныш».

Соглашение также предполагает создание уникальных образовательных программ обмена студентами, первые из которых могут начаться уже в 2025 году.


Фото: Pixabay.com