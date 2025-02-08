КГАСУ подписал соглашение о партнерстве с бразильским университетом

Казанский государственный архитектурно-строительный университет (КГАСУ) и Федеральный университет Амазонас (ФУА) заключили соглашение о партнерстве.



Документ предусматривает реализацию образовательных, научных, культурных мероприятий.



Соглашение стало первым между российским архитектурным вузом и университетом страны БРИКС и открывает новые перспективы для студентов и преподавателей двух континентов.



Документ был подписан в рамках международного архитектурно-строительного форума «Казаныш».



Соглашение также предполагает создание уникальных образовательных программ обмена студентами, первые из которых могут начаться уже в 2025 году.









Фото: Pixabay.com