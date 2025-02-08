В Красноярске стартовал фестиваль «Парад звезд в оперном. Словцов»

В Красноярске открылся Международный фестиваль оперного искусства «Парад звезд в оперном. Словцов».



Участие в фестивале примут артисты из восьми стран, рассказала пресс-секретарь Красноярского театра оперы и балета имени Д. Хворостовского Мария Зырянова.



В честь открытия смотра состоялась премьера оперы Пуччини «Турандот» в постановке Сергея Новикова. Заглавные партии в спектакле исполнили приглашенные солистки Ирина Окнина и Алена Диянова.



Фестиваль продлится до 10 февраля, на нем выступят более 20 артистов ведущих театров России.



В программу вошли семь опер, четыре масштабных гала-концерта. В рамках фестиваля также будет работать выставка архивных фотографий Петра Словцова, создателя оперной труппы в Красноярске.









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