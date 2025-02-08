В Красноярске стартовал фестиваль «Парад звезд в оперном. Словцов»

08.02.2025

В Красноярске стартовал фестиваль «Парад звезд в оперном. Словцов»
В Красноярске открылся Международный фестиваль оперного искусства «Парад звезд в оперном. Словцов».

Участие в фестивале примут артисты из восьми стран, рассказала пресс-секретарь Красноярского театра оперы и балета имени Д. Хворостовского Мария Зырянова.

В честь открытия смотра состоялась премьера оперы Пуччини «Турандот» в постановке Сергея Новикова. Заглавные партии в спектакле исполнили приглашенные солистки Ирина Окнина и Алена Диянова.

Фестиваль продлится до 10 февраля, на нем выступят более 20 артистов ведущих театров России.

В программу вошли семь опер, четыре масштабных гала-концерта. В рамках фестиваля также будет работать выставка архивных фотографий Петра Словцова, создателя оперной труппы в Красноярске.


Фото: Pixabay.com