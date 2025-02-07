Ольга Любимова: завершается первый поток Высшей школы управления в сфере культуры

Завершается первый поток Высшей школы управления в сфере культуры. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.





По словам министра, программа призвана создать кадровый резерв управленцев, которые не только понимают современные вызовы, но и обладают стратегическим видением. Ольга Любимова отметила, что это залог устойчивого развития культурной отрасли нашей страны.





«За прошедший год участники из 34 регионов России прошли интенсивное обучение. Мы говорили о культурной политике, наставничестве, развитии человеческого капитала, региональной специфике, влиянии медиа, а главное — о стратегии будущего для российской культуры», — написала министр в Telegram-канале.





Многие идеи получили поддержку, а четыре проекта были удостоены гранта Президентского фонда культурных инициатив. Ольга Любимова выразила уверенность в том, что программа стала важным шагом в формировании профессионального сообщества, определяющего вектор развития российской культуры. Министр сообщила, что 20 участников получили новые назначения. Впереди их ждут масштабные инициативы и яркие культурные события.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой