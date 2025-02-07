В Суздале откроется Музей истории создания и производства духов

В Суздале Владимирской области откроется Музей истории создания и производства духов.



В музее будет представлено около тысячи уникальных экспонатов, в числе которых флаконы духов с запахом городов Золотого кольца России.



По словам вице-президента Ассоциации малых туристских городов, основателя первого Музея российских национальных напитков, исследователя русской кухни Игоря Кехтера, музей получит название «Духи и самогон», так как для их изготовления использовались одинаковые приемы.



Площадь музея составит примерно 400 кв. метров, там расположатся около тысячи экспонатов, рассказывающих об истории возникновения духов еще до появления Руси как государства. Ожидается, что учреждение откроется в апреле-мае 2025 года.



«У нас растет много трав и цветов, которые используют для ароматов духов. В Советском Союзе были попытки создания серии ароматов, посвященных городам Золотого кольца. На аукционах удалось найти очень редкие флаконы с духами трех городов, они будут представлены в музее», — рассказал Кехтер.



Часть экспонатов, представленных в музее, будет посвящена уроженцу Суздаля, основоположнику фарфорового производства в России, другу Михаила Ломоносова Дмитрию Виноградову.









Фото: Pixabay.com