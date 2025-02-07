Порядка 30 пьес об СВО поступило на фестиваль «Вампилов.Fest»

В творческую лабораторию «Вампилов.Fest», которая пройдет в рамках XV Международного театрального фестиваля современной драматургии имени Александра Вампилова в Иркутске, поступило около 30 пьес, посвященных специальной военной операции (СВО).



Об этом сообщили в пресс-службе Иркутского академического драматического театра имени Н.П. Охлопкова.





«В этом году тема лаборатории — "СВО глазами современников". Прием заявок был до начала февраля. На творческую лабораторию прислали около 30 пьес авторы из разных городов страны — Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Самары, Краснодара, Омска, Челябинска, Оренбурга и других. Среди них как начинающие драматурги, так и лауреаты фестивалей и премий, таких как "Новая драма", "Евразия", "Любимовка", "Молодые люди"», — рассказали в театре.





Лаборатория для драматургов пройдет в три этапа. Сначала экспертный совет на конкурсной основе отберет три лучшие, ранее не опубликованные и не поставленные пьесы современных авторов. Затем будут рассмотрены режиссерские концепции по этим произведениям. После этого состоится постановка режиссерских эскизов, а также показ и обсуждение с экспертами. По итогам будет выбран лучший проект, который станет основой для спектакля, включенного в репертуар Иркутского академического драматического театра имени Н.П. Охлопкова.





XV Международный театральный фестиваль современной драматургии имени Александра Вампилова пройдет в Иркутске в сентябре 2025 года. В рамках фестиваля будут представлены спектакли, пройдут дискуссии и мастер-классы.





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