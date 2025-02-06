Гендиректор РГБ призвал родителей познакомить детей с книгой Прилепина

Генеральный директор Российской государственной библиотеки (РГБ) Вадим Дуда высказал мнение о важности чтения рассказов из сборника «Собаки и другие люди» писателя Захара Прилепина для детей. Он поделился своими размышлениями на встрече с журналистами, посвященной 100-летию советского периода библиотеки.





По словам Дуды, это произведение представляет собой удивительную книгу, которая подходит для чтения как дедушками своим внукам, так и родителями своим детям. Он охарактеризовал сборник как доброе и замечательное произведение, передает ТАСС.





Дуда также отметил, что сборник «Собаки и другие люди» стал для него неожиданностью, так как он не ожидал увидеть подобные работы от Прилепина. Он подчеркнул, что удивительно обнаруживать такие произведения, когда кажется, что уже знаешь все о писателе. Сборник оставил значительный след в душе Дуды, особенно учитывая его любовь к собакам.





Кроме того, отвечая на вопрос об отечественных авторах, которые заслуживают внимания, Дуда порекомендовал ознакомиться с произведениями из шорт-листов национальных литературных премий «Большая книга» и «Слово». Он отметил, что удобно, когда кто-то уже прочитал книги и составил список, хотя многие хорошие произведения могут не попасть в эти списки.









Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва