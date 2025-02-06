Умер актер из «Бандитского Петербурга» Анатолий Худолеев

Анатолий Худолеев, заслуженный артист России, актер Театра имени Веры Комиссаржевской, скончался на 83-м году жизни. Пресс-служба театра подтвердила эту печальную новость.





В сообщении театра отметили, что Худолеев ушел из жизни, и напомнили, что последний раз он выступал на сцене 15 ноября в спектакле «Прошлым летом в Чулимске». Его игра в этом спектакле была наполнена глубокой эмоциональной нагрузкой, что оставило незабываемый след в сердцах зрителей и коллег. Театр выразил свою скорбь и признательность к артисту.





Анатолий Григорьевич Худолеев родился в 1942 году. С момента прихода в Театр имени Комиссаржевской в 1976 году он зарекомендовал себя как актер с широким диапазоном, исполнив более 50 ролей.





С 1969 года Худолеев активно снимался в кино. Его значимые работы последних лет включают участие в сериалах Сергея Урсуляка «Жизнь и судьба» и «Тихий Дон». Также он сыграл роли в таких популярных проектах, как «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Агент национальной безопасности» и «Тайны следствия».









Фото: YouTube