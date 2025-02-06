Ромком «По любви» с Табаковым и Уколовой выйдет в прокат 13 февраля

В преддверии Дня всех влюбленных зрители смогут насладиться романтичной картиной — «По любви», которая выйдет в прокат 13 февраля. Главные роли в фильме исполнили Павел Табаков и Ангелина Стречина.





Сюжет фокусируется на двух молодых людях — Арсении, писателе, который зарабатывает на жизнь созданием карточек для маркетплейсов, и Вале — она начинающий дизайнер и стремится построить карьеру в модной индустрии. Несмотря на множество общих черт (они живут в одном доме и даже отмечают день рождения в один день), герои совершенно незнакомы. Все меняется, когда они одновременно узнают о неверности своих партнеров и оказываются запертыми в лифте. В этой непростой ситуации Валя и Сеня решают лучше узнать друг друга и проверяют теорию о том, что 36 вопросов могут привести к любви. По мере того как они задают вопросы, между ними возникают чувства, но остается главный вопрос: насколько крепкими окажутся эти симпатии.





Актерский дуэт Павла Табакова и Ангелины Стречиной воплотил на экране историю отношений этой необычной пары. Табаков поделился своим опытом работы над фильмом, отметив, что ему повезло с партнерами и командой. Особенно запомнились съемки сцены в лифте, которые стали веселыми и насыщенными пятью днями работы. Стречина добавила, что атмосфера на площадке была легкой, и работа с профессионалами доставила ей удовольствие. Она уверена, что им с Павлом удалось передать трогательную историю любви.





В фильме также снялись Дмитрий Ендальцев, Анастасия Уколова, Ольга Прокофьева и Камиль Ларин. Кинолента исследует вопрос, возможно ли влюбиться в случайного человека, основываясь на ответах на определенные вопросы, или для настоящих чувств требуется нечто большее. Прокат фильма обеспечит «Наше кино», а производство осуществила кинокомпания «КиноФирма».









Фото: Предоставлено пресс-службой компании «Наше кино»