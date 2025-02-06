Херсонес Таврический и Российская галерея искусств договорились о сотрудничестве

Сегодня, 6 февраля, в Севастополе состоялась церемония подписания договора о научном сотрудничестве между музеем-заповедником «Херсонес Таврический» и Российской галереей искусств. Директор музея Елена Морозова и директор галереи Виталий Зотов отметили важность этого события, к которому также присоединилась ученый секретарь галереи Виктория Данилюк.





Виталий Зотов подчеркнул, что соглашение открывает новые горизонты для совместной работы двух учреждений. Они планируют организовать масштабную выставку под названием «Севастополь. Пространство памяти: предыстория», которая откроется в декабре 2025 года в новом здании Российской галереи искусств на мысе Хрустальном.





Директор галереи выразил благодарность Херсонесу Таврическому за активное участие в подготовке выставки. Он отметил, что проект станет началом цикла выставок в Галерее героев Севастополя и акцент будет сделан на исторических корнях региона.





Елена Морозова также высказала признательность Виталию Зотову и выразила надежду на успешное сотрудничество. Она отметила, что это событие станет значимым шагом в интеграции культурного пространства Севастополя. Директор музея добавила, что совместные проекты помогут по-новому взглянуть на Херсонес и откроют новые формы музейной работы в городе.





Идея организации выставки принадлежит министру культуры Российской Федерации Ольге Любимовой. Морозова отметила, что это сотрудничество позволит классическому музею рассмотреть свои экспонаты с другой стороны и создать живой диалог с посетителями. После подписания соглашения обе стороны обсудили планы дальнейшего взаимодействия.









Фото: Предоставлено пресс-службой ГМЗ «Херсонес Таврический»