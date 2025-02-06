Стартовал прием заявок на третий сезон конкурса «Родники», финал которого пройдет в Санкт-Петербурге. Генеральный продюсер проекта Елена Ульянова сообщила об этом на пресс-конференции в ТАСС.





Ульянова отметила, что третий сезон под названием «Родники 2025» будет проходить в Санкт-Петербурге и включает в себя тур по России. Она добавила, что участие уже подтвердили представители Пятигорска, Нижнего Новгорода, Казани и Республики Беларусь, а также планируется старт в Полоцке. Директор благотворительного фонда «Старорусская 12» Яна Шапкина уточнила, что финал третьего сезона состоится в «Лахта Холле».





Кроме того, Ульянова рассказала о планах на 2025 год, включая запуск нового проекта под названием «Песни особого назначения». Она выразила надежду на сотрудничество с фондом «Защитники Отечества», чтобы создать программу, где участники смогут восстанавливать здоровье через реабилитацию и музыкальное творчество.





Проект «Родники» направлен на поиск и поддержку талантливых российских музыкантов, певцов, композиторов и поэтов. Он реализуется с ноября 2022 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Второй сезон собрал около двух тысяч произведений.









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