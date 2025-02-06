Более 138 тысяч человек посетили выставку Музея Победы о битве за Заполярье

В Музее Победы завершилась выставка «Северная крепость», которая собрала свыше 138 тысяч зрителей. Экспозиция открылась в преддверии 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и работала с 17 октября 2024 года до начала февраля 2025 года.





Представители музея отметили, что посетители смогли глубже узнать о героической обороне советского Заполярья, которая длилась более трех лет. Экспозиция охватывала различные аспекты боевых действий, включая наземные и воздушные сражения, морские операции, а также трудовые подвиги мирного населения. В создании выставки приняли участие десять музеев, среди которых Музей Победы, Российский государственный музей Арктики и Антарктики из Санкт-Петербурга, Центр гражданского и патриотического воспитания молодежи ЗАТО Александровск, Мурманский областной краеведческий музей и другие учреждения Мурманской области.





Экспозиция включала более 130 подлинных артефактов, включая советское и немецкое вооружение, обмундирование, личные вещи, награды, документы и фотографии героев. Посетителям представили мемориальные доски с судов-участников событий, фрагменты самолетов и модели кораблей. Также воссоздали оленью упряжку для перевозки грузов и элементы формы воинов оленетранспортных подразделений. В экспозиции присутствовали фрагменты немецкой канатной дороги и предметы, поставленные по программе ленд-лиза. Реликвии, найденные в ходе раскопок на местах боев, свидетельствовали о значимости военных действий и мужестве солдат.





Выставку дополнили оцифрованные копии живописных и графических работ художников Михаила Успенского и Михаила Новикова, запечатлевших Заполярье в военный период. Проект «Северная крепость» стал частью цикла «Освобождение».









Фото: Предоставлено пресс-службой Музея Победы