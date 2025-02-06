Газманов: участники конкурса «Родники» могут представить Россию на «Интервидении»

Народный артист России Олег Газманов выразил уверенность в том, что участники проекта «Родники» имеют все шансы представить страну на «Интервидении». В беседе с ТАСС он отметил важность проведения песенного конкурса, подчеркнув, что «Евровидение» давно утратило статус исключительно музыкального состязания.





Газманов считает , что кто-то из участников «Родников» обязательно сможет пробиться на «Интервидение», однако все будет зависеть от дальнейшего развития событий. На вопрос о своем возможном участии артист ответил отрицательно.





Также Газманов поддержал идею проведения «Интервидения» в России. Он отметил, что современное «Евровидение» уже не похоже на то, каким оно было в эпоху группы ABBA, победившей в 1974 году. По его мнению, настало время отказаться от участия в конкурсах, где России не место, поскольку страна уже переросла подобные форматы.





Газманов подчеркнул, что в «Интервидении» должны участвовать страны с близкими культурными ценностями. Он отметил, что культурное взаимодействие между народами через музыку способствует укреплению связей и обмену интересными композициями.









Фото: YouTube