Артисты из Кубы, США и России выступят на юбилейном фестивале «Триумф джаза»

С 13 по 18 марта в Москве, Санкт-Петербурге и Туле пройдет XXV Международный фестиваль «Триумф джаза», который считается одним из крупнейших российских джазовых мероприятий мирового уровня. Основатель и художественный руководитель фестиваля, народный артист России Игорь Бутман рассказал ТАСС о планах участия музыкантов из Кубы, США и России в юбилейном событии.





Бутман отметил , что фестиваль «Триумф джаза» отмечает свой 25-летний юбилей. За эти годы мероприятие значительно расширилось: изначально оно состояло всего из одного дня, а сейчас охватывает целую неделю и проходит в нескольких городах. По словам Бутмана, фестиваль продолжает развиваться и организаторы не собираются останавливаться на достигнутом.





В этом году на фестивале впервые покажут джазовый спектакль «Петя и Волк», в котором выступит заслуженный артист РФ Виктор Добронравов. Пресс-служба артиста уточнила, что это новое прочтение известной сказки на музыку Сергея Прокофьева, а сопровождать спектакль будет Московский джазовый оркестр под руководством Бутмана.





Одним из ключевых событий второго дня фестиваля станет совместное выступление американского саксофониста Алекса Хана и басиста Ричи Гудса с российским Трио Олега Бутмана. 15 марта выступят Игорь Бутман, Варвара Убель и Московский джазовый оркестр, а также кубинская группа Juan Horlendis Band. 16 марта на сцену выйдут Трио Игоря Бутмана и кубинский пианист Роберто Фонсека с программой La Gran Diversion, а также Queentet Сергея Мазаева.





Бутман добавил, что в рамках фестиваля проведут серию бесплатных культурно-просветительских мероприятий в музеях и культурных центрах Москвы. Также участники фестиваля выступят в Джаз-клубе на Таганке. В этом году вновь пройдет конкурс «Детский Триумф джаза», и организаторы пригласили всех желающих посетить гала-концерт 13 марта в ММДМ, чтобы увидеть талантливых юных джазменов со всей страны. Концерты продолжатся 17 марта в Санкт-Петербурге и 18 марта — в Туле.









Фото: Минкультуры России