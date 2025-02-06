Россия получила ноту от Баку с требованием зарегистрировать Русский дом

Глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил о получении ноты от Азербайджана, касающейся регистрации Российского культурного центра, известного как Русский дом, в Баку. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия-24».





Примаков отметил, что Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики направило ноту в адрес российского внешнеполитического ведомства. В документе указано, что Российский информационно-культурный центр (РИКЦ) должен зарегистрироваться как юридическое лицо в соответствии с местным законодательством. Он добавил, что данное требование вытекает из межправительственного соглашения, подписанного в 1997 году.





По словам Примакова, Москва всегда была готова к регистрации своего информационно-культурного центра в Баку. Однако ранее обращения по этому вопросу не получали ответа.









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