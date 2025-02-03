В Донецке и Луганске прошли премьеры гастрольных программ Росгосцирка

В государственных цирках Луганска и Донецка с аншлагом прошли премьеры гастрольных программ Росгосцирка.





Сергей Беляков, генеральный директор Росгосцирка, отметил, что культура России, и цирковое искусство в частности, служит сохранению единого культурного пространства нашей страны. При этом гастроли Российской государственной цирковой компании в наступившем году исполняют важную миссию, будучи посланником мира, культурного развития и доброй воли в новых регионах, считает директор Росгосцирка. «В этом и есть объединяющая сила искусства», – уточнил он.





В Донецком цирке «Космос» 6500 зрителей увидели яркое шоу «Цирк на льду «Айсберг». В программу вошли воздушные номера в тройном кольце, эквилибр на катушках и моноциклах, групповой жонгляж и аттракцион с белыми медведями.





Также в Луганске артисты Росгосцирка представили множество увлекательных номеров с участием лемуров, попугаев, дикобразов и морских львов.









Фото: Минкультуры / Telegram-канал