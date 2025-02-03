В Красноярской филармонии рассказали о новинках сезона

Красноярская краевая филармония открыла продажу абонементов на сезон 2025–2026 годов.



Зрителей ждут 11 разнообразных программ для взрослых и детей, включающих шедевры симфонической, русской и зарубежной музыки, органные концерты и семейные мероприятия.





Среди новинок сезона — абонемент «Легендарные симфонии» с произведениями Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича и Рихарда Штрауса от Красноярского академического симфонического оркестра. Также доступен абонемент «Музыка кино», в котором прозвучат знаменитые композиции, созданные для фильмов.





Красноярский филармонический русский оркестр представит три абонемента. «Ретроклуб» включает семь концертов с популярными романсами, народными песнями и танцевальной музыкой. Цикл «Наследие кумиров» расскажет о жизни и творчестве известных композиторов, таких как Исаак и Максим Дунаевские, Андрей Петров, Евгений Мартынов и Александр Зацепин. В «Золотых хитах эстрады» прозвучат проверенные временем хиты.





Органный зал приглашает на концерты абонемента «Великие династии». Елизавета Морозова (орган) и Галина Черемных (лектор-музыковед) расскажут о музыкальных традициях от барокко до современности.





Программа детских абонементов также будет разнообразной. Красноярский филармонический русский оркестр представит абонемент «Сказки с оркестром». Екатерина Русакова-Данилова и Дмитрий Васянович расскажут восемь сказочных историй под аккомпанемент органа. Сибирский оркестр ударных инструментов подготовил серию концертов «Ударная экспедиция». Красноярский академический симфонический оркестр приглашает на абонемент «Иван Барабан в стране Симфонии», где юные зрители познакомятся с группами оркестра и узнают о мире музыки.





В абонемент войдут семь концертов: «Приключения начинаются», «Волшебное дерево», «Гром и медные трубы», «Новый год в стране Симфонии», «Русская душа», «Музыка природы» и «Музыкальный зоопарк». Также будут представлены четыре новых путешествия.





Для самых маленьких зрителей пройдут музыкальные занятия «Беби-филармония». Программа состоит из трёх ступеней: от рождения до года, от года до двух лет и от двух до трёх лет. Педагоги-музыканты проведут интерактивные занятия, адаптированные для каждой возрастной группы.





Фото: пресс-служба Красноярской филармонии