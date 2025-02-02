В Петербурге начался второй этап капремонта набережной Мойки

В Санкт-Петербурге стартовал второй этап капитального ремонта набережной реки Мойки, объекта культурного наследия.



Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.



«За два с лишним века берег, одетый в гранит, накренился почти на 10 сантиметров, на тротуарах просели плиты, появились многочисленные дефекты. Все элементы исторического архитектурного декора, включая тумбы и металлические звенья перил, массивные блоки облицовки, гранитные плиты тротуара, будут отреставрированы и возвращены на свои места», — говорится в сообщении Беглова, опубликованном в Telegram.



По словам губернатора, капремонт планируется завершить в 2026 году. Проект также предусматривает благоустройство.









Фото: t.me/a_beglov