Ольга Любимова обсудила укрепление культурных связей с коллегами из Омана

Министр культуры России Ольга Любимова встретилась с генеральным секретарем Генерального секретариата Совета министров, членом Совета директоров Королевского оперного театра Маската Камилем бен Фахадом Аль-Саидом.



«Обсудили возможность проведения гастролей российских коллективов на главной сцене Омана в рамках открывшихся „Русских сезонов“: Академии Русского балета имени Вагановой и Национального академического оркестра народных инструментов России имени Осипова. Также предложила провести совместное выступление Оркестра с оманскими народными музыкантами», — говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram.



Ольга Любимова отметила укрепление связей между библиотеками России и Омана. Глава Минкультуры выразила уверенность в том, что соглашение между Детской публичной библиотекой Султаната Оман и Российской государственной детской библиотекой станет залогом продуктивной совместной работы.



«Оман уделяет огромное внимание творческому образованию. Сейчас в Султанате планируют большой проект по созданию академии исполнительских искусств. Обсудили вопросы обмена опытом в этом направлении, в частности планируем познакомить коллег с работой наших уникальных культурных кластеров», — сообщила Ольга Любимова.



По словам министра, Россию пригласили принять участие в качестве страны-гостя в ежегодном фольклорном фестивале, который пройдет в январе 2026 года.



«С радостью примем это приглашение и направим наши лучшие танцевальные музыкальные коллективы. В свою очередь, пригласила Его Высочество на Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур, который пройдет в сентябре. Уверена, впереди у нас много ярких масштабных проектов», — добавила министр культуры.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova