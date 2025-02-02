Скончался бывший руководитель нескольких команд КВН Валерий Хаит

На 86-м году жизни скончался бывший руководитель нескольких одесских команд — чемпионов КВН Валерий Хаит.



О кончине артиста сообщил Всемирный клуб одесситов.



«С прискорбием извещаем о кончине Валерия Исаковича Хаита 1 февраля 2025 года», — говорится в сообщении, распространенном в соцсетях.



В клубе уточнили, что Хаит был капитаном сборной команды КВН Одессы с 1966 по 1971 год. Валерий Хаит также руководил одесскими командами — чемпионами КВН 1972 года (сборная Одессы под флагом Института народного хозяйства) и 1987 года (первая команда «джентльменов ОГУ»).









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