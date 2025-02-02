Скончался бывший руководитель нескольких команд КВН Валерий Хаит

Виктор Савкин скончался на 86-м году жизни.
О кончине Михаила Щукина сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Ольга Любимова отметила укрепление связей между библиотеками России и Омана.
О кончине артиста сообщил Всемирный клуб одесситов.
Россияне также все чаще стали выбирать Султанат в качестве направления для отпуска.
Виктор Савкин скончался на 86-м году жизни.
О кончине Михаила Щукина сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Ольга Любимова отметила укрепление связей между библиотеками России и Омана.
О кончине артиста сообщил Всемирный клуб одесситов.
Россияне также все чаще стали выбирать Султанат в качестве направления для отпуска.
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02.02.2025