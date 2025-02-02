Ольга Любимова провела встречу с министром наследия и туризма Омана

Министр культуры России Ольга Любимова встретилась с министром наследия и туризма Омана Салимом бен Мухаммадом Аль Махруки.



Об этом министр культуры сообщила в Telegram.



По словам министра, главной темой обсуждения стали «Русские сезоны».



«Основное внимание в программе мы уделяем межмузейному диалогу. Не случайно одним из первых мероприятий стала выставка Государственного Эрмитажа, торжественная церемония открытия которой состоялась в Национальном музее Омана. В этом году планируем реализовать еще несколько крупных проектов наших ведущих музеев», — говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram.



Ольга Любимова отметила, что музейная сфера является флагманским направлением совместной работы.



«Экспозицию „Серебряные сокровища Омана“, открывшуюся в Музеях Московского Кремля прошлым летом, за два с половиной месяца посетило около 35 тысяч человек. Ведется работа с Музеем архитектуры имени Щусева. В стадии обсуждения находятся два проекта, а также подготовка первого в истории совместного издания о российском архитектурном авангарде на арабском языке», — сказала министр.



Глава Минкультуры сообщила, что Салим бен Мухаммад Аль Махруки выразил заинтересованность направить представительную музейную делегацию в Россию для обмена опытом и обучения лучшим практикам российского музейного дела. Особый интерес вызвала возможность сотрудничества с Российским этнографическим музеем и Музеем Мирового океана.