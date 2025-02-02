Министр культуры России Ольга Любимова приняла участие в открытии «Русских сезонов» в Омане.



Глава Минкультуры отметила, что проведение флагманского международного культурного проекта в Султанате Оман имеет особое значение в год 40-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.



«Масштабный фестиваль стартовал выставкой всемирно известного Государственного Эрмитажа „Дары Хивы и Бухары Российскому Императорскому дому“ в Национальном музее Омана. Экспозицию открыли вместе с проректором Университета Султана Кабуса, Ее Высочеством доктором Муной Бинт Фахд Аль Саид и генеральным секретарем Национального музея Султаната Оман Джамалем Аль-Мусави», — говорится в сообщении Ольги Любимовой, опубликованном в Telegram.



В экспозиции представлены дипломатические дары восточных правителей российскому императорскому двору. В Санкт-Петербурге открылся «зеркальный» проект — «Уголок Омана в Государственном Эрмитаже», пользующийся большой популярностью у жителей города.



Министр культуры сообщила, что программу «Русских сезонов» в Омане дополнят еще несколько крупных проектов ведущих российских музеев.



«Кроме того, хотим продемонстрировать жителям Омана танцевальную культуру народов Северного Кавказа и новинки российской анимации. Отдельно ведем переговоры о проведении гала-концерта прославленной Академии Русского балета имени Вагановой и гастролей Национального академического оркестра народных инструментов России имени Осипова», — рассказала Ольга Любимова.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova