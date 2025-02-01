Машков: Борисов номинирован на «Оскар» благодаря таланту

01.02.2025

Машков: Борисов номинирован на «Оскар» благодаря таланту
Номинация на «Оскар» досталась российскому актеру Юре Борисову благодаря его таланту и коллективу, в который он попал.

Об этом сообщил председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков после встречи с театральной общественностью в Свердловской области, передает ТАСС.

«Помогли ему его талант и тот коллектив, в который он попал. Ведь кино — это особенная деятельность, основы кино лежат в фотографиях, которых просто много в секунду. А основа театра — живой артист, нет дублей в театре», — приводит агентство слова Машкова.

Глава Союза театральных деятелей добавил, что иностранные артисты выдвигаются на «Оскар» после обретения известности в своей стране.

Номинацию Машков назвал еще одним этапом «обратить внимание на величайшую кино- и театральную страну Россию».

Юра Борисов номинирован на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм «Анора». Церемония вручения «Оскара» состоится 2 марта.


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