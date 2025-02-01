Москва организует в регионах выездные школы реставрации

Москва проведет выездные школы реставрации в регионах.



Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По словам мэра, в выездных школах смогут участвовать студенты, обучающиеся на специальностях «архитектура», «архитектурная реставрация», «художник-реставратор», «реконструкция и реставрация зданий и сооружений».



«Обучение будет проходить на объектах культурного наследия, в музейных и епархиальных фондах. Молодые специалисты получат практические навыки по обследованию памятников, восстановлению интерьеров особняков, реставрации скульптуры, живописи и др.», — говорится в сообщении Собянина.



Отмечается, что на этот год запланировано 12 мероприятий, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Нижегородской и Томской областях.



Сергей Собянин сообщил, что идею выездных школ реставрации в регионах предложил Союз реставраторов России, а московские власти ее поддержали.









Фото:t.me/mos_sobyanin