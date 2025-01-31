РОСИЗО представил более 300 экспонатов на выставке о монументальном искусстве Москвы

30 января Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» представил в Музее Москвы на Зубовском бульваре выставку под названием «Искусство в масштабе». Проект сосредоточен на монументальном искусстве, включая мозаики, барельефы, витражи и сграффито, которые играют ключевую роль в культурном коде города.





Экспозиция включает более 300 произведений искусства, предоставленных фондами РОСИЗО, Третьяковской галереи, Русского музея, Государственного исторического музея, Музея архитектуры имени Щусева и других государственных и частных учреждений. Посетители смогут увидеть редкие документы из ведущих архивов России, фотографии и кадры кинохроники, которые иллюстрируют эволюцию монументально-декоративного искусства Москвы с 1918 года до 1980-х годов.





Впервые выставка демонстрирует мозаичные пробы для Мавзолея В. И. Ленина, созданные под руководством известного художника-мозаичиста Владимира Фролова. Также представлены фрески Народного художника СССР Владимира Фаворского для Музея охраны материнства и младенчества, а также фрагменты мозаики с фасада плавательного бассейна ЦСКА.





Особое внимание привлекают эскизы маскировки Московского Кремля, разработанные в начале Великой Отечественной войны. Эти работы кардинально изменили привычный облик Кремля. В числе экспонатов также находятся произведения известных советских художников, таких как Александр Дейнека, Евгений Лансере, Павел Корин и Андрей Васнецов. Уникальные эскизы представляют Народные художники Российской Федерации Леонид Полищук и Светлана Щербинина. Выставка обещает стать важным событием для любителей искусства и истории столицы.









Фото: Минкультуры России