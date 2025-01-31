В Краснодаре подвели итоги конкурса «Танец – душа народа»

В Краснодарском государственном институте культуры подвели итоги четвертого Международного хореографического конкурса «Танец – душа народа». Жюри объявило победителей и призеров в таких номинациях, как «Классический танец», «Народно-сценический танец», «Современная, эстрадная хореография» и «Патриотический танец», сообщили в Минкультуры России.





На сцене концертного зала выступило около 800 участников из различных регионов России. Конкурс проходил в нескольких возрастных категориях, и участники демонстрировали свои таланты как в сольных номерах, так и в дуэтах и ансамблях. Гран-при в этом году достался студентам кафедры хореографии КГИК Адамуру Гарцкии, Руслану Пекливаняну и Юсуфу Сарымамеду за их номер «Лезгинка».

В рамках конкурса также организовали мастер-классы. Участники имели возможность познакомиться с традиционным чеченским танцем под руководством заслуженного артиста ЧИАССР Гапиржана Темирхожиева. Мастер-класс по современной хореографии провела Екатерина Ясюк, преподаватель кафедры хореографии Белорусского государственного университета культуры и искусств.









Фото: Минкультуры России