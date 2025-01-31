В России пройдут открытые кинопоказы фильма «Жить в полный голос»

Документальный фильм «Жить в полный голос», созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, представят на дискуссионных площадках в Ростове-на-Дону, Казани, Санкт-Петербурге, а также в столицах субъектов Северного Кавказа и Пятигорске. Об этом сообщила Маргарита Жемчугова, автор идеи и руководитель проекта, а также главный редактор информационно-аналитического портала «Кавказ сегодня».





Жемчугова отметила, что фильм уже доступен в социальных сетях портала «Кавказ сегодня» и будет распространяться через другие соответствующие платформы. Она подчеркнула, что проект включает не только создание фильма, но и организацию открытых кинопоказов и дискуссионных клубов для молодежи в различных городах России. В планах команды — провести показы в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Казани, а также в Нальчике, Черкесске, Махачкале, Владикавказе и Ставрополе.





Спикер на пресс-конференции в Региональном информационном центре «ТАСС Кавказ» добавила, что дискуссионные клубы пройдут на площадках ведущих вузов, музейных комплексов и крупных техникумов, где сосредоточена активная и думающая молодежь.





Фильм рассказывает истории четырех героев: командира танковой роты и Героя России Расима Баксикова, основателя протезной мастерской Limb Ибрагима Ибрагимова, социального предпринимателя Ирину Николаеву, которая создала некоммерческую организацию «Рак победим», и волонтера Микаэля Минасяна, заместителя руководителя «Молодой республики» и «Молодой Гвардии» в ДНР. Все они делятся своими историями о преодолении сложных обстоятельств, которые многим кажутся непреодолимыми.









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