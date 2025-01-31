Федеральные библиотеки представили планы на 2025 год в Минкультуры

В Минкультуры России состоялась встреча, на которой федеральные библиотеки обсудили свои инициативы на 2025 год. Мероприятие прошло под руководством статс-секретаря — заместителя министра культуры Российской Федерации Жанны Алексеевой. В этом году ключевым направлением работы библиотек станет участие в праздновании 80-летия Великой Победы.





Среди запланированных мероприятий Ленинградская областная библиотека организует Открытые художественные чтения «Цена Победы», на которых будут представлены стихи и проза военных лет, а также сообщения ТАСС и воспоминания очевидцев тех трагических событий. Российская национальная библиотека запускает проект «Год Победы. День за днем», в рамках которого каждую неделю на сайте будут размещаться материалы, посвященные важным событиям 1945 года. Российская государственная библиотека для молодежи приглашает молодых людей участвовать в международном конкурсе короткометражного кино «Завтра был мир».





Проекты «Хлеб Победы» и «Маленькие герои большой войны», организованные Российской государственной детской библиотекой, помогут школьникам ознакомиться с хронологией значимых событий Великой Отечественной войны. Кроме того, Российская государственная библиотека для слепых объявила конкурс чтецов для учащихся школ-интернатов, который носит название «Великое слово – Победа!».









Фото: Минкультуры России