МХТ отменил показ спектакля «Говорит Москва» на Новой сцене

31.01.2025

МХТ отменил показ спектакля «Говорит Москва» на Новой сцене
Московский Художественный театр имени А. П. Чехова (МХТ) сообщил об отмене спектакля «Говорит Москва», запланированного на 16 февраля и 5 марта 2025 года на Новой сцене. Информация появилась в официальном Telegram-канале театра.

В сообщении театра указано, что зрители, купившие билеты через сайт МХТ, получат автоматический возврат средств на карты, с которых была произведена оплата. Тем, кто приобрел билеты в кассах театра или у официальных партнеров, необходимо вернуть их по месту покупки до 20 февраля и 9 марта соответственно.

Причины отмены спектакля не раскрываются. МХТ выразил сожаление за причиненные неудобства.


Фото: АГН Москва