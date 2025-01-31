МХТ отменил показ спектакля «Говорит Москва» на Новой сцене

Московский Художественный театр имени А. П. Чехова (МХТ) сообщил об отмене спектакля «Говорит Москва», запланированного на 16 февраля и 5 марта 2025 года на Новой сцене. Информация появилась в официальном Telegram-канале театра.





В сообщении театра указано, что зрители, купившие билеты через сайт МХТ, получат автоматический возврат средств на карты, с которых была произведена оплата. Тем, кто приобрел билеты в кассах театра или у официальных партнеров, необходимо вернуть их по месту покупки до 20 февраля и 9 марта соответственно.





Причины отмены спектакля не раскрываются. МХТ выразил сожаление за причиненные неудобства.









Фото: АГН Москва