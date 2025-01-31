Стала известна дата выхода четвертого фильма о Бриджит Джонс

31.01.2025
Названа дата цифрового релиза нового фильма франшизы о Бриджит Джонс с Рене Зеллвегер в главной роли.
Фильм «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» выйдет на платформе «Кинопоиск» 14 февраля.
События четвертого фильма развернутся спустя несколько лет после трагедии с мужем Бриджит Джонс Марком Дарси. Пытаясь жить дальше, главная героиня выходит на работу и заводит анкету на сайте знакомств, где знакомится с молодым красавчиком.
К своим ролям в фильме вернется, помимо Зеллвегер, Хью Грант. В актерский состав также вошли Чиветель Эджиофор, Лео Вудалл, Эмма Томпсон и другие.
Первая часть франшизы о Бриджит Джонс вышла в 2001 году.
Фото: кадр из фильма "Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки"