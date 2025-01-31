В Сербии пройдут показы российского кино

В Сербии пройдет «IX Фестиваль российского кино Республика Сербская 2025», передает пресс-служба Роскино, партнера смотра.



Фестиваль пройдет с 4 по 7 февраля в городе Братунац при поддержке Минкультуры России.



В рамках смотра состоится показ российских фильмов «Сказки Гофмана», «По щучьему велению», «Воздух».



Также состоится показ документальной ленты «Боснийский разлом. Взгляд из Республики Сербской» режиссера Виталия Бузуева производства телеканала RT. Премьера фильма состоялась в ноябре 2024 года на Международном фестивале документального кино «RT.Док: Время наших героев» в сербском Дрвенграде — «Деревне Кустурицы».









Фото предоставлено организатором