Музей Москвы представил выставку о монументальной живописи столицы

В Музее Москвы открылась выставка «Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы».



Проект, созданный совместно с РОСИЗО, посвящен искусству городского пространства столицы: мозаикам, барельефам, витражам и сграффито.



Организаторы отметили, что важной составляющей проекта стал анализ художественных приемов, формирующих образ, который создает пространственную среду.



«Монументальное искусство неразрывно связано с историей страны. Оно не только хранит память о значимых событиях, но и формирует культурную идентичность, вступая в живой диалог с жителями города и становясь неотъемлемой частью нашей повседневности. Многие из представленных здесь произведений стали визуальными символами своего времени, определив облик целой эпохи. Важно, что такие проекты позволяют заново обратить внимание на уже ставшие привычными объекты, по-новому познакомиться с тем, что окружает нас каждый день, и прочувствовать значение этого уникального пласта нашего наследия для истории и современности», — сказала на открытии выставки директор Департамента музеев и поддержки циркового искусства Министерства культуры РФ Елена Харламова.





Фото: Вадим Гортинский/предоставлено организатором