Ольга Любимова высоко оценила отношения с Бахрейном на встрече с королем

Министр культуры России Ольга Любимова встретилась с королем Бахрейна Хамадом Ибн Исой Аль Халифа в день его 75-летия. Об этом она сообщила в Telegram-канале.





По словам министра, отношения между двумя странами активно развиваются в экономической, политической и гуманитарной сферах. Ольга Любимова отметила, что большое значение для выстраивания крепких дружественных связей имеют регулярные контакты Хамада II ибн Иса Аль Халифа и президента России Владимира Путина.





«С моим коллегой, сопредседателем Межправительственной комиссии, министром промышленности и торговли Абдаллой Фахро поддерживаем постоянные контакты. Очередное заседание МПК рассчитываем провести в России. Пригласили представителей власти и бизнеса Королевства стать нашими гостями уже в этом году», — уточнила министр.





Ольга Любимова напомнила, как с большим успехом в ноябре прошли Дни культуры Бахрейна в России. Уникальную выставку в Государственном историческом музее, рассказывающую о тысячелетней истории и культуре Королевства, уже посетило более 300 тысяч человек.





Министр сообщила, что в рамках открывшихся в Манаме «Русских сезонов» именитые отечественные коллективы представят бахрейнской публике всю палитру российского искусства: от классического балета до современной анимации. Проведение в Королевстве главного международного культурного проекта РФ, подчеркнула Ольга Любимова, имеет особое значение в год празднования 35-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.





Его Величество Хамад II ибн Иса Аль Халифа выразил заинтересованность в обмене опытом между Бахрейном и Россией в сфере классического художественного образования. Сегодня главе Королевства исполнилось 75 лет. От имени Правительства России его поздравили с юбилеем.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой