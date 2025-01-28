Новое руководство «Ленкома» допускает возвращение Захаровой и Певцова

Артисты Александра Захарова и Дмитрий Певцов могут вновь появиться на сцене театра «Ленком», если так решит новое руководство. Об этом сообщил президент театра Марк Варшавер в интервью журналистам. Коллективу театра представили нового художественного руководителя Владимира Панкова и директора Дмитрия Берестова.





Марк Варшавер отметил, что теперь решения о возвращении артистов будут принимать художественный руководитель и директор. Он подчеркнул, что если они сочтут необходимым вернуть артистов, это будет их право.





Варшавер также прокомментировал ситуацию с Дмитрием Певцовым, который ранее исполнял главные роли в театре. Он отметил, что негативные высказывания артиста о «Ленкоме» вызвали недоумение у коллектива. Что касается Александры Захаровой, то Варшавер пояснил, что актрису сняли со спектаклей, так как в 62 года нецелесообразно играть молодых девушек.





Ранее Певцов выразил недовольство по поводу снятия его фотографии со стены в фойе театра. Захарова сообщила о своем уходе из «Ленкома» в связи с тем, что ее исключили из репертуара.









Фото: YouTube