Умер советский писатель Виктор Гордей

В Минске 23 января ушел из жизни известный советский белорусский писатель, поэт, журналист и переводчик Виктор Гордей. Ему было 78 лет.





Виктор Гордей родился в 1946 году в Брестской области. После окончания факультета журналистики Белорусского государственного университета он переехал в Минск, где трудился в ведущих республиканских журналах и издательстве «Художественная литература».





Литературную деятельность Гордей начал в первой половине 1960-х годов. Он выпустил дебютный сборник стихов в 1975 году и книгу прозы в 1984 году. Писатель работал как для взрослой аудитории, так и для детей. Кроме того, он занимался переводами с французского, немецкого, английского и датского языков, переводя произведения таких авторов, как Гюстав Флобер, Роберт Льюис Стивенсон, а также сказки Ганса Христиана Андерсена и Эрнста Теодора Амадея Гофмана, включая знаменитого «Щелкунчика». Его литературные достижения были отмечены рядом премий.





Прощание с Виктором Гордеем состоялось 25 января.









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