Актер Алексей Булатов скончался на 77-м году жизни

27 января не стало известного советского и российского актера театра и кино Алексея Булатова. Ему было 76 лет. Информация о смерти актера появилась на его странице на портале «Кино-театр.ру».





Алексей Булатов родился в 1948 году. В 1974 году он завершил обучение в Школе-студии при МХАТ имени Горького. В своей карьере актер работал в Русском театре Еревана и Московском драматическом театре имени Пушкина. С 2008 года он стал частью труппы Московского драматического театра «Сопричастность».





Дипломный спектакль Булатова состоял в роли Клавдия в постановке «Гамлет». В его репертуаре значатся такие запоминающиеся роли, как Звездич в «Маскараде» и Незнамов в «Без вины виноватые», а также множество других сценических работ.





На экране актер дебютировал в 1977 году. За свою карьеру он снялся в таких проектах, как «Жизнь Бетховена», «Однокашники», «Слуга Государев», «До смерти красива», «Дикий», «Молодежка», «Водоворот». Последняя работа Булатова состояла в фильме «Сердце пармы», который вышел в 2022 году. Всего он снялся в 25 кинокартинах и сериалах.









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