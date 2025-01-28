Никита Кологривый ввел именную стипендию для студентов ГИТИСа

Актер театра и кино Никита Кологривый объявил о создании именной стипендии для студентов актерского факультета Российского института театрального искусства – ГИТИС. Эта информация появилась в официальном Telegram-канале учебного заведения.





Стипендия, учрежденная Кологривым, будет предоставляться студентке актерского факультета, обучающейся в мастерской Бориса Морозова, Ладе Петровой.





Кологривый поделился, что идея создания стипендии возникла у него на фоне воспоминаний о студенческих годах, когда он также нуждался в финансовой поддержке. Он отметил, что считает важным помогать тем, кто находится в подобной ситуации, и выразил желание стать тем человеком, которого не хватало ему в свое время.





Никита Кологривый является выпускником режиссерского факультета ГИТИСа и учился у таких известных педагогов, как Сергей Голомазов и Павел Хомский. Актер прославился благодаря ролям в фильме «По щучьему велению» и сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».









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