В Херсонесе прошел кинопоказ в честь 81-й годовщины освобождения Ленинграда

27 января, в день 81-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, музей-заповедник Херсонес принял севастопольских юнармейцев на тематический кинопоказ. Ребята увидели фильм «Город-герой Ленинград», который стал результатом масштабного выставочного проекта, открывшегося в начале прошлого года в Санкт-Петербурге.





Выставка, приуроченная к 80-летию освобождения города, легла в основу создания одноименного фильма. В ходе показа юнармейцы узнали о важности истории блокады и о тех, кто пережил эти страшные дни. Заведующая отделом подготовки и реализации духовно-просветительских программ музея Анна Хахалина подчеркнула значимость фильма для молодежи, отметив, что его смотрят не только они, но и их сверстники по всей России. Она выразила надежду, что такие мероприятия помогут будущим поколениям помнить о подвиге ленинградцев.





Фильм включает архивные кадры кинохроники, фотографии и документы, а также художественные инсталляции и памятники. В проекте озвучили персонажей известные актеры, среди которых Нина Усатова, Сергей Мардарь и Евгения Фадеева.





Посмотрев «Город-герой Ленинград», юнармейцы погрузились в историю и отдали дань памяти тем, кто пережил блокаду. Они осознали, что дух русского народа способен преодолеть любые испытания, отметили в пресс-службе ГМЗ.









Фото: Предоставлено пресс-службой ГМЗ «Херсонес Таврический»