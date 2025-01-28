Ольга Любимова провела переговоры с сопредседателем Российско-Бахрейнской МПК Абдаллой Фахро

Министр культуры России Ольга Любимова в ходе поездки в Бахрейн встретилась с сопредседателем Межправительственной Российско-Бахрейнской комиссии Абдаллой Фахро.



«Обсудили широкий круг вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества, таких как совершенствование договорно-правовой базы, взаимодействие в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, строительстве, культуре, а также в сфере информационных технологий», — говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram.



Глава ведомства отметила, что важной темой встречи стало обсуждение подготовки к проведению очередного заседания МПК, которое состоится в этом году в России. Отдельное внимание было уделено подготовке участия Бахрейна в XXVII Петербургском международном экономическом форуме.



«Договорились реализовать на полях этого масштабного события проект, который продемонстрирует гостям и жителям Санкт-Петербурга уникальную культуру Королевства», — рассказала Ольга Любимова.



Глава Минкультуры сообщила, что на встрече речь шла также о развитии гуманитарных связей.



«Отмечу, что взаимодействие сопредседателей МПК носит регулярный характер и дает нам возможность в режиме реального времени обсуждать актуальную повестку сотрудничества», — говорится в сообщении министра.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova