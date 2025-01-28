734 объекта признали памятниками архитектуры в Москве за 14 лет

В Москве 734 объекта признали памятниками архитектуры, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.



Отмечается, что памятниками архитектуры были признаны 734 объекта за период в 14 лет.



В число наиболее интересных зданий вошли царский павильон XV Всероссийской торгово-промышленной и художественной выставки, здание Рижского вокзала, Рогожскую лабораторию.



«Такой статус обеспечивает государственную охрану: их нельзя сносить, а владельцы и арендаторы не имеют права проводить какие-либо работы без согласования с городом. Более того, они должны предпринимать все возможное для сохранения этих объектов» — сообщили в ведомстве.









Фото: М. Денисов/пресс-служба Мосгорнаследия











