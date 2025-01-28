Мариинский театр посвятит оперу «Мазепа» 120-летию со дня рождения Софьи Преображенской

28.01.2025
Мариинский театр посвятит исполнение оперы «Мазепа» 120-летию со дня рождения оперной певицы, солистки Кировского (Мариинского) театра Софьи Преображенской, передает пресс-служба учреждения.
Спектакль на сюжет поэмы «Полтава» Пушкина состоится 29 января.
В театре отметили, что Преображенская стала настоящим лицом эпохи, каждое выступление певицы отражало высочайшее исполнительское мастерство, глубинную культуру, тонкий психологизм, присущий русской школе.
«Глубокое меццо-сопрано певицы, исполненное внутренней силы и страсти, чувственности и волнения, правдивости и искренности, завораживало современников — когда она начинала петь, зал замирал. За свою долгую сценическую жизнь она исполнила более сорока партий — ключевых для русского и зарубежного меццо-сопранового репертуара», — рассказали в театре.
Отмечается, что Софья Преображенская многие годы исполняла партию Любови в «Мазепе» Чайковского на мариинской сцене. В предстоящем спектакле эту партию исполнит Екатерина Семенчук. Титульную партию исполнит Владислав Сулимский. Главные роли также исполнят Инара Козловская, Игорь Морозов, Владимир Ванеев, Михаил Колелишвили, Андрей Зорин.
Фото: Наташа Разина/пресс-служба Мариинского театра