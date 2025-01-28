Мариинский театр посвятит оперу «Мазепа» 120-летию со дня рождения Софьи Преображенской

Фото: Наташа Разина/пресс-служба Мариинского театра

Спектакль на сюжет поэмы «Полтава» Пушкина состоится 29 января.В театре отметили, что Преображенская стала настоящим лицом эпохи, каждое выступление певицы отражало высочайшее исполнительское мастерство, глубинную культуру, тонкий психологизм, присущий русской школе.«Глубокое меццо-сопрано певицы, исполненное внутренней силы и страсти, чувственности и волнения, правдивости и искренности, завораживало современников — когда она начинала петь, зал замирал. За свою долгую сценическую жизнь она исполнила более сорока партий — ключевых для русского и зарубежного меццо-сопранового репертуара», — рассказали в театре.Отмечается, что Софья Преображенская многие годы исполняла партию Любови в «Мазепе» Чайковского на мариинской сцене. В предстоящем спектакле эту партию исполнит Екатерина Семенчук. Титульную партию исполнит Владислав Сулимский. Главные роли также исполнят Инара Козловская, Игорь Морозов, Владимир Ванеев, Михаил Колелишвили, Андрей Зорин.