Комедия «Василий» вышла в лидеры проката по итогам выходных

По итогам выходных прокат в России возглавила комедия «Василий».



Согласно данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), по итогам выходных картина заработала 101,3 млн рублей.



Фильм «Василий» рассказывает историю скромного учителя ОБЖ Василия, который вынужден лететь в Мексику, чтобы спасти своего брата-близнеца от тюрьмы и местных бандитов.





Производством фильма занимались компании Art Pictures Studio, «Водород», «Национальная медиа группа», «Плюс Студия».



Второе место по показателю сборов занял турецкий ремейк фильма «Холоп». Картина «Холоп: Великолепный век» рассказывает о перевоспитании избалованного наследника из Стамбула, который попадает в османский город XVI века. Сборы ленты за уик-энд составили 101,1 млн рублей.



Тройку лидеров замкнул «Финист. Первый богатырь». Фильм собрал в прокате 91,2 млн рублей. Картина является приквелом киносаги «Последний богатырь» и рассказывает предысторию событий оригинального фильма.









Фото: кадр из фильма "Василий"